Мирошник заявил, что попадание в санкционный список подтвердило страх Киева перед ним

Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник попал под санкции Украины. Однако его не расстроил такой исход.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 198 человек. Среди них оказались режиссер Андрей Кончаловский, ведущая Ангелина Вовк, ряд российских военкоров. Мирошник признался, что это не первое его попадание в подобный список.
«Воспринимаю как официально оформленную боязнь украинского режима моих слов, дел и общей с моими друзьями и коллегами миссии по низвержению и наказанию нацистского режима, захватившего Украину», — написал бывший посол в Telegram-канале.
В санкционный список Зеленского попал гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников. Ведущий заметил, что ограничения введены не только в отношении россиян, но и против граждан Украины.