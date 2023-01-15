Шесть человек пострадали в столкновении автобусов на трассе Владикавказ — Алагир

Два рейсовых пассажирских автобуса столкнулись вечером 15 января на трассе Владикавказ — Алагир. Травмы получили шесть человек, о чем сообщили в пресс-центре МВД по Северной Осетии.
Авария произошла примерно в 18:20 по московскому времени. Участниками столкновения стали «Газель» и Hyundai. Четверо пострадавших находились в отечественной машине, еще двое — в иномарке.
Предварительно установлено, что «Газель» столкнулась с коровами, которые стояли на проезжей части. После этого Hyundai, который двигался в попутном направлении, врезался в «Газель».
Еще одно ДТП с автобусом ранее произошло в подмосковном Сергиевом Посаде. Травмы получили два человека.