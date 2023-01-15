Телеведущая Айза Анохина призналась, что сделала операцию по уменьшению лба

Телеведущая и рэп-исполнительница Айза Анохина рассказала поклонникам, что сделала операцию по уменьшению лба. Соответствующий пост артистка опубликовала в личном Telegram-канале.
Знаменитость призналась, что долгое время считала свой лоб чересчур высоким. В конце концов она решилась уменьшить его, для чего потребовалось сделать пересадку волос.
По словам Анохиной, она долго искала подходящего специалиста. В результате врач, отвечающий всем ее требованиям, нашелся в Стамбуле.
«Еще до того, как до меня дошло, что мне не нравится мой лоб, я хотела пересадить волосы в местах, где у меня шрамы на голове», — добавила телеведущая.
Исполнительница уточнила, что на снимках нередко уменьшает себе лоб при помощи фотошопа. Также артистка выложила несколько роликов, касающихся самого процесса пересадки волос и последовавших за этим уходовых процедур.
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