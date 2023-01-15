Очевидцам пришлось вызывать спасателей после ДТП в Ленобласти

Авария с участием трех автомобилей в Ленинградской области чуть не закончилась трагедией. На место ДТП пришлось вызывать пожарных.
Кадры появились в распоряжении Telegram-канала «78 | НОВОСТИ». На них видно, что две иномарки «Мазда» и «Тойота» стоят у обочины с аварийными сигналами. При этом серьезных механических повреждений у них не выявлено. Автомобиль третьего участника аварии оказался в кювете.
По данным источника, авария случилась недалеко от населенного пункта Озертицы. В результате ДТП пострадал один человек, в состоянии средней степени тяжести он был госпитализирован.
Кроме того, на место происшествия пришлось вызывать пожарных. Их помощь понадобилась для отключения аккумулятора у одного из поврежденных авто.