Очевидцам пришлось вызывать спасателей после ДТП в Ленобласти

Кадры появились в распоряжении Telegram-канала «78 | НОВОСТИ». На них видно, что две иномарки «Мазда» и «Тойота» стоят у обочины с аварийными сигналами. При этом серьезных механических повреждений у них не выявлено. Автомобиль третьего участника аварии оказался в кювете.