Совместный налоговый комитет России и Белоруссии может появиться в 2023 году

Селиверстов напомнил о подписании соглашения об общих принципах налогообложения. Его ратификация уже находится на завершающей стадии, и вскоре будут реализованы ряд мероприятий. Среди них создание интегрированной информационной системы для обмена данными о налогах и платежах.