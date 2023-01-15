Совместный налоговый комитет России и Белоруссии может появиться в 2023 году

Россия и Белоруссия собираются создать совместный налоговый комитет. Он может появиться уже в этом году, заявил глава минфина республики Юрий Селиверстов.
Пока создание совместного налогового комитета находится в планах. Властям России и Белоруссии предстоит разработать детальный алгоритм работы, добавил Селиверстов в интервью телеканалу «Беларусь 1».
«Нужен алгоритм, как действовать, если необходимы корректировки ставок и условий, которые заложены в договор», — указал глава минфина.
Селиверстов напомнил о подписании соглашения об общих принципах налогообложения. Его ратификация уже находится на завершающей стадии, и вскоре будут реализованы ряд мероприятий. Среди них создание интегрированной информационной системы для обмена данными о налогах и платежах.