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Более 70 силовиков пострадали во время протестов в немецком Лютцерате

Происшествия
Более 70 силовиков пострадали во время протестов в немецком Лютцерате

Более 70 силовиков пострадали с начала операции по расчистке деревни Лютцерат в Германии. Населенный пункт сковали протесты против добычи угля, напомнили в пресс-центре полиции Ахена.

Сейчас из немецкой деревни выселены свыше 300 человек, зафиксированы четыре акта сопротивления. Еще два активиста продолжают оставаться в подземном тоннеле, а 12 человек были задержаны сотрудниками полиции.

Всего ранения получили 70 правоохранителей и девять активистов, все пострадавшие отделались легкими травмами. Повреждены несколько полицейских автомобилей. С начала операции по расчистке деревни возбуждено 154 дела.
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