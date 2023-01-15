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Минобороны Белоруссии: ВКС России прибывают в республику для участия в совместных учениях

Армия
Минобороны Белоруссии: ВКС России прибывают в республику для участия в совместных учениях

Подразделения Воздушно-космических сил России начали прибывать в Белоруссию. Совместно с ВКС республики они примут участие в военных учениях, сообщили в минобороны страны.

Как уточнялось ранее, соответствующие мероприятия стартуют на следующей неделе. Подразделения отработают отражение атак условного противника и выполнят ряд разведывательных задач.

«Для участия в совместном летно-тактическом учении вооруженных сил Беларуси и России на аэродромы Беларуси прибывают подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации», — сообщили в минобороны.

Совбез Белорусии ранее уточнял цель совместных военных учений. По данным ведомства, они направлены на защиту Союзного государства от агрессии противника.
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