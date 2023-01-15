Мастерицы из Надыма подготовили более 200 вязаных изделий для военнослужащих

Мастерицы из досугового центра Надыма приготовили подарок солдатам к 23 февраля. Очередную помощь для мобилизованных они передали в центр #МыВместе.
Жительницы Надыма подготовили разные вязаные вещи. Среди них носки, шапки, перчатки, манишки. В общей сложности вышло более 200 изделий, сообщил глава района Дмитрий Жаромских.
Сбор теплых вещей для мобилизованных граждан стартовал еще осенью. Умелицы из Надыма успели связать порядка 500 пар носочных изделий. Глава района поблагодарил граждан за неравнодушие и сплоченность, пишет «Север-Пресс».
Жители многих российских регионов продолжают оказывать помощь землякам, которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Военнослужащим передают зимнюю одежду, продукты, спецоборудование.