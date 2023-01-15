Минск сообщил о планах договориться с Москвой о рефинансировании долга

Санкции ограничивают возможность выхода республики на европейский рынок для заимствований, отметил он. Однако это не является большой проблемой, так как основное число партнеров Белоруссии из России. Именно поэтому переговоры будут проведены с Москвой. Президенты стран уже обсуждали соответствующий вопрос.