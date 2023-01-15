Минск сообщил о планах договориться с Москвой о рефинансировании долга

Официальный Минск намерен провести переговоры с Москвой по части рефинансирования своего внешнего долга. Об этом сообщил глава минфина Белоруссии Юрий Селиверстов.
Санкции ограничивают возможность выхода республики на европейский рынок для заимствований, отметил он. Однако это не является большой проблемой, так как основное число партнеров Белоруссии из России. Именно поэтому переговоры будут проведены с Москвой. Президенты стран уже обсуждали соответствующий вопрос.
«Общие наработки уже есть… сейчас предстоит техническая работа — оформить договоренности, которые наши президенты уже обсудили и приняли решения», — сообщил Селиверстов.
В прошлом году Белоруссии удалось выйти на положительное внешнеторговое сальдо с Россией. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко.