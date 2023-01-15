Пассажир успел снять крушение самолета в Непале за секунды до смерти

По сведениям The Kathmandu Post, в самолете в числе пассажиров летели 53 непальца, пять жителей Индии, четыре россиянина, а также граждане Ирландии, Австралии, Аргентины, Южной Кореи и Франции. Местные власти сообщали, что в результате авиакатастрофы несколько человек смогли выжить, спасательная операция продолжается, передает AFP.