Пассажир успел снять крушение самолета в Непале за секунды до смерти

Один из пассажиров успел снять на видео авиакатастрофу в Непале, где погибли 72 человека. Он запечатлел на камеру посадку за мгновения до трагедии.
В результате авиакрушения в Гималаях погибли по меньшей 72 человека, среди которых четверо российских граждан. Управление гражданской авиации Непала (CAAN) сообщало, что лайнер ATR 72 компании Yeti Airlines вылетел из Катманду и разбился при заходе на посадку в крупном турцентре Непала — городе Покхара.
По сведениям The Kathmandu Post, в самолете в числе пассажиров летели 53 непальца, пять жителей Индии, четыре россиянина, а также граждане Ирландии, Австралии, Аргентины, Южной Кореи и Франции. Местные власти сообщали, что в результате авиакатастрофы несколько человек смогли выжить, спасательная операция продолжается, передает AFP.