Авария с участием трамвая произошла в Красногвардейском районе Петербурга

Дорожная авария с участием трамвая «Чижик» случилась в Красногвардейском районе Петербурга. В результате столкновения движение общественного транспорта в сторону станции метро «Ладожская» было временно прекращено.
ДТП случилось около остановки на Индустриальном проспекте. Иномарка пыталась повернуть в «карман» к ТЦ «Народный», пересекающий железнодорожные пути, но по какой-то причине водитель не увидел трамвай.
В результате столкновения автомобиль получил механические повреждения. На место прибыли сотрудники дорожной полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства аварии и установить виновника.
Сейчас задержка маршрутов 8, 59,63 и 64 составляет не менее получаса.
С началом зимы петербуржцы регулярно жалуются на работу коммунальных служб. Скользкие дороги и обильные снегопады серьезно повышают уровень аварийности на дорогах, но администрация губернатора Северной столицы Александра Беглова так и не смогла решить проблему.