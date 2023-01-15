Авария с участием трамвая произошла в Красногвардейском районе Петербурга

С началом зимы петербуржцы регулярно жалуются на работу коммунальных служб. Скользкие дороги и обильные снегопады серьезно повышают уровень аварийности на дорогах, но администрация губернатора Северной столицы Александра Беглова так и не смогла решить проблему.