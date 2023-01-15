Эрдоган обвинил Швецию и Финляндию в укрывательстве 130 террористов

По словам политика, Швеция отказала, в том числе, экстрадировать журналиста Бюлента Кенеша, которого приговорили к заключению в турецкой тюрьме. Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщал, что шведские власти обязаны положить конец орудующим в стране террористам, если хотят стать частью Североатлантического альянса.