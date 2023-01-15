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Эрдоган обвинил Швецию и Финляндию в укрывательстве 130 террористов

Политика
Эрдоган обвинил Швецию и Финляндию в укрывательстве 130 террористов

Хельсинки и Стокгольм отказали Анкаре в выдаче около 130 террористов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в Мугле, мероприятие транслировали государственные телеканалы.

По словам политика, Швеция отказала, в том числе, экстрадировать журналиста Бюлента Кенеша, которого приговорили к заключению в турецкой тюрьме. Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщал, что шведские власти обязаны положить конец орудующим в стране террористам, если хотят стать частью Североатлантического альянса.

«Мы сказали Швеции и Финляндии: чтобы ваше членство в НАТО было одобрено, необходимо выдать нам около 130 террористов. К сожалению, этого сделано не было», — сказал Эрдоган.

В четверг в МИД Турции вызвали шведского посла в Анкаре. Дипломату выразили протест из-за пропаганды в Стокгольме запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), которая упоминала Эрдогана в негативном ключе.
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