Эрдоган обвинил Швецию и Финляндию в укрывательстве 130 террористов

Хельсинки и Стокгольм отказали Анкаре в выдаче около 130 террористов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в Мугле, мероприятие транслировали государственные телеканалы.
По словам политика, Швеция отказала, в том числе, экстрадировать журналиста Бюлента Кенеша, которого приговорили к заключению в турецкой тюрьме. Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщал, что шведские власти обязаны положить конец орудующим в стране террористам, если хотят стать частью Североатлантического альянса.
«Мы сказали Швеции и Финляндии: чтобы ваше членство в НАТО было одобрено, необходимо выдать нам около 130 террористов. К сожалению, этого сделано не было», — сказал Эрдоган.
В четверг в МИД Турции вызвали шведского посла в Анкаре. Дипломату выразили протест из-за пропаганды в Стокгольме запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), которая упоминала Эрдогана в негативном ключе.