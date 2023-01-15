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Гендиректор Yasno Коваленко заявил о дефиците выработки электроэнергии на Украине

Экономика
Гендиректор Yasno Коваленко заявил о дефиците выработки электроэнергии на Украине

Генеральный директор украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко сообщил об огромном дефиците выработки электричества в стране. Соответствующий пост предприниматель опубликовал в своих социальных сетях.

По его словам, объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись серьезным повреждениям в результате многочисленных атак. В настоящее время специалисты работают над их восстановлением, однако в стране все еще наблюдается критическая нехватка ресурсов.

В связи с этим бизнесмен предупредил, что вынужденные отключения электроэнергии могут сохраниться на длительный срок.

«Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока рано», — написал Коваленко.

Ранее стало известно о тяжелой ситуации в сфере энергетического снабжения Италии. О критическом положении в республике заявил президент местной аналитической компании Nomisma Energia Давид Табарелли.
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