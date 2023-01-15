Собака набросилась на годовалую девочку в Подмосковье

Еще одно нападение бродячих собак на ребенка произошло в подмосковном Новосинькове несколько дней назад. Животные искусали девятилетнему мальчику ноги в области голени. Мать пострадавшего обратилась в полицию с требованием привлечь к ответственности сотрудников администрации поселка.