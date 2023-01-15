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Собака набросилась на годовалую девочку в Подмосковье

Происшествия
Собака набросилась на годовалую девочку в Подмосковье

Годовалая девочка пострадала от укусов собаки в подмосковном Можайске. Подробности сообщили в РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Нападение собаки на ребенка произошло в поселке Лесное днем 15 января. Прибывшие медики госпитализировали девочку в состоянии средней тяжести. У малышки зафиксирована укушенная рана пальца кисти. Остальные подробности инцидента не сообщаются.

Еще одно нападение бродячих собак на ребенка произошло в подмосковном Новосинькове несколько дней назад. Животные искусали девятилетнему мальчику ноги в области голени. Мать пострадавшего обратилась в полицию с требованием привлечь к ответственности сотрудников администрации поселка.
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