Канадец устроил стрельбу в Торонто и ранил троих человек

Три человека получили ранения различной степени тяжести в результате стрельбы в Торонто. Об этом сообщил телеканал Global News.
Неизвестный гражданин открыл стрельбу на одной из улиц восточного района города. Один из пострадавших госпитализирован с тяжелыми ранениями. На данный момент о его состоянии ничего неизвестно.
Канадские правоохранители уже приступили к расследованию по факту произошедшего. Отмечается, что злоумышленник скрылся с места преступления, поэтому на данный момент никто не задержан. Его личность выясняется.
Ранее сообщалось о стрельбе в центре Лондона. В результате происшествия пострадали шесть человек, в числе которых двое детей, передает RT.