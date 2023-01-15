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Канадец устроил стрельбу в Торонто и ранил троих человек

Происшествия
Канадец устроил стрельбу в Торонто и ранил троих человек

Три человека получили ранения различной степени тяжести в результате стрельбы в Торонто. Об этом сообщил телеканал Global News.

Неизвестный гражданин открыл стрельбу на одной из улиц восточного района города. Один из пострадавших госпитализирован с тяжелыми ранениями. На данный момент о его состоянии ничего неизвестно.

Канадские правоохранители уже приступили к расследованию по факту произошедшего. Отмечается, что злоумышленник скрылся с места преступления, поэтому на данный момент никто не задержан. Его личность выясняется.

Ранее сообщалось о стрельбе в центре Лондона. В результате происшествия пострадали шесть человек, в числе которых двое детей, передает RT.
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