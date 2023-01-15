Эрдоган: отношения Турции и Швеции могут стать «гораздо более напряженными»

Отношения Турции и Швеции рискуют ухудшиться еще сильнее, если Стокгольм не выполнит обязательства по запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава государства отметил, что акции запрещенной партии имеют место быть не только в Швеции. Речь также идет о Германии, Франции, Великобритании и Финляндии. Поэтому отношение Турции ко всем этим странам будет строиться соответствующим образом.
«Если они не примут меры против этой ситуации, наши отношения со Швецией могут стать гораздо более напряженными», — цитирует слова Эрдогана RT.
Ранее Эрдоган напомнил, что Турции удалось сохранить прежние отношения с Россией. По его словам, Анкара сделала это, пока остальные страны «нападали на Москву».