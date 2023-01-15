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Журналист Зарубин предрек Зеленскому попадание под санкции украинского народа

Политика
Журналист Зарубин предрек Зеленскому попадание под санкции украинского народа

Украинский президент Владимир Зеленский расширил список персональных санкций Украины, добавив в него еще 198 деятелей. В их числе оказался российский журналист Павел Зарубин, прокомментировавший ситуацию в своем Telegram-канале.

Представитель СМИ предположил, что рано или поздно граждане Украины начнут требовать введения рестрикций против самого главы государства. Все из-за того, что именно на нем лежит ответственность за доведение страны до нынешней катастрофы.

«Уверен, что многострадальный украинский народ рано или поздно введет реальные и очень жесткие санкции против того, кто привел страну к катастрофе», — написал Зарубин.

В качестве доказательства своих слов журналист опубликовал видеозапись, сделанную в 2019 году на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже. На кадрах видно, как Владимир Зеленский ехидно улыбается и крутит головой во время беседы о соблюдении Минских соглашений и мирном урегулировании конфликта.

Ранее о попадании в украинский санкционный список высказался генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников. Ведущий заметил «поразительную» деталь в решении киевских властей.
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