Журналист Зарубин предрек Зеленскому попадание под санкции украинского народа

Украинский президент Владимир Зеленский расширил список персональных санкций Украины, добавив в него еще 198 деятелей. В их числе оказался российский журналист Павел Зарубин, прокомментировавший ситуацию в своем Telegram-канале.
Представитель СМИ предположил, что рано или поздно граждане Украины начнут требовать введения рестрикций против самого главы государства. Все из-за того, что именно на нем лежит ответственность за доведение страны до нынешней катастрофы.
«Уверен, что многострадальный украинский народ рано или поздно введет реальные и очень жесткие санкции против того, кто привел страну к катастрофе», — написал Зарубин.
В качестве доказательства своих слов журналист опубликовал видеозапись, сделанную в 2019 году на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже. На кадрах видно, как Владимир Зеленский ехидно улыбается и крутит головой во время беседы о соблюдении Минских соглашений и мирном урегулировании конфликта.
Ранее о попадании в украинский санкционный список высказался генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников. Ведущий заметил «поразительную» деталь в решении киевских властей.