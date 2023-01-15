СК изучит данные об издевательствах ВСУ над пленными солдатами из России

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова получила видео с издевательствами над российскими солдатами в плену. Эти сведения изучит СКР.
По информации Следственного комитета, видеоролики были присланы с анонимных аккаунтов. На кадрах неизвестные издевались над пленными солдатами и угрожали расправой, если не получат выкуп.
При подтверждении данных сведений следователи примут меры к установлению причастных лиц. Их действиям будет дана правовая оценка.
Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о подготовке обращения на имя главы СКР Александра Бастрыкина. Она призвала изучить факты издевательств над российскими солдатами, которые попали в плен к украинским боевикам.