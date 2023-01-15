Зарубина: Кикабидзе перед смертью пережил сильнейший стресс

Вахтанг Кикабидзе ушел из жизни 15 января в возрасте 84 лет. На его смерть, считает певица Ольга Зарубина, могло повлиять несчастное событие и связанный с ним сильнейший стресс.
Речь идет о смерти его любимой супруги. Вместе они прожили почти 60 лет, однако за это время чувства Кикабидзе не угасали. Уход из жизни жены стал для артиста огромной трагедией, которая и усугубила его состояние. Об этом передает «МК».
«Вахтанг из-за ее смерти пережил сильный стресс. Потому что он ее любил невероятно. Я об этом знаю абсолютно, потому что сама видела их трепетное отношение друг к другу», — рассказала Зарубина.
Как стало известно ранее, артист умер из-за остановки сердца. Его похоронят рядом с супругой на Верийском кладбище в Тбилиси.