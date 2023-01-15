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Движение в сторону центра Москвы затруднено из-за ДТП на Мневниках

Происшествия
Движение в сторону центра Москвы затруднено из-за ДТП на Мневниках

ДТП с участием двух автомобилей произошло вечером 15 января в Москве. Машины столкнулись на улице Мневники, дом 21, уточняет столичный дептранс.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Движение в сторону центра затруднено, свободны две полосы из шести. Автовладельцев просят по возможности выбирать пути объезда.

Ранее крупное ДТП произошло в Кузбассе. В результате столкновения иномарки и автобуса погибли пять человек. СК РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего, пишет RT.
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