Массовая автоавария с участием шести машин произошла на МКАД

Шесть автомобилей попали в ДТП на внутренней стороне 27 км МКАД. Информация о пострадавших уточняется, передает Дептранс Москвы.
Авария произошла в воскресенье в 20:32 по местному времени. Судя по обнародованному ведомством видео, сперва столкнулись две машины, после чего в аварию попали и едущие позади автомобилисты.
Сотрудники столичных оперслужб работают на месте происшествия. Детали и обстоятельства массового столкновения предстоит установить уполномоченным органам.
В воскресенье авария с участием автобуса и фуры произошла в Новосибирской области. В результате ДТП пострадали две женщины.