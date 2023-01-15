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Леонид Агутин трогательно поздравил Анджелику Варум с годовщиной на фоне слухов о разводе

Шоу-бизнес
Леонид Агутин трогательно поздравил Анджелику Варум с годовщиной на фоне слухов о разводе

Певец Леонид Агутин посвятил пост в социальных сетях своей супруге Анджелике Варум. Пара прожила вместе 25 лет.

Агутин и Варум празднуют годовщину отношений. Недавно поклонники заподозрили, что они находятся на грани развода. Ходили слухи, что Анджелика Варум перебралась в США, а Леонид Агутин остался в России.

Вместо комментариев исполнитель опубликовал трогательное поздравление. В нем Агутин отметил, что сейчас окружающему миру не хватает чувства близости и доверия.

«Я так благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню свою любовь к тебе. Любовь моя, наша с тобой команда взяла серебро», — написал Агутин.

Но в семейную идиллию Агутина и Варум верят не все. Блогер Рустам Солнцев заявил, что пара уже почти поделила совместно нажитое имущество и достигла соглашения по данному вопросу.
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