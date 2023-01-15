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Борис Корчевников нашел «поразительную» деталь в списке персональных санкций Украины

Общество
Борис Корчевников нашел «поразительную» деталь в списке персональных санкций Украины

Киевские власти ранее пополнили список персональных санкций, включив в него 198 деятелей. Соответствующее решение прокомментировал попавший под ограничения Украины генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников.

Телеведущий заметил одну необычную особенность списка, которая, по его мнению, является поразительной. Речь идет о введении ограничений и против украинских граждан. Так, например, под санкции попала журналистка Диана Панченко, передает РИА Новости.

«Страна умирает, обнуляется, прямо на их глазах, а они сидят экселевские таблицы заполняют. Ну и конечно, поразительно, что в этом списке есть граждане Украины. Они воюют со своим народом», — отметил Корчевников.

Ранее стало известно о реакции на попадание в список санкций музыкального критика Сергея Соседова. Он признался, что не собирается комментировать подобный абсурд.
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