Бразилия возобновляет дипломатические отношения с Венесуэлой

Бразилиа, 15 января. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готовится полностью восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщают местные СМИ.
Как стало известно, бразильский лидер направил в Каракас дипломатическую миссию, которой поручено возобновить работу посольства Бразилии в столице Венесуэлы. Миссию возглавит посол Флавио Масиейра.
Восстановление дипломатических отношений между двумя странами было прервано в апреле 2020 года после того, как экс-президент Бразилии Жаир Болсонару отозвал посла из Каракаса после того, как Бразилия признала Хуана Гуайдо в качестве законного лидера Венесуэлы.
В качестве оправдания недружественного шага Болсонару обвинил правительство Николаса Мадуро в нарушении прав человека.
Приход к власти социалиста Лулы да Силва привел к нормализации отношений Бразилии с рядом стран Латинской Америки, в которых у власти находятся левые правительства.