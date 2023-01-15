Бразилия возобновляет дипломатические отношения с Венесуэлой

Восстановление дипломатических отношений между двумя странами было прервано в апреле 2020 года после того, как экс-президент Бразилии Жаир Болсонару отозвал посла из Каракаса после того, как Бразилия признала Хуана Гуайдо в качестве законного лидера Венесуэлы.