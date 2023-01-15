Эрдоган сообщил о сохранении отношений между Россией и Турцией

Нападки на Россию со стороны Запада не повлияли на отношения между Москвой и Анкарой. Об этом заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в ходе встречи с молодежью в Мугле.
Политик напомнил, что Турция неоднократно отказывалась от участия в санкциях против России. По его словам, пока все нападали на Москву, турецкая сторона продолжала поддерживать отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Наоборот, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и раньше», — отметил Эрдоган.
Он также напомнил, как Путин предложил бесплатно отправить зерно нуждающимся странам.
Эрдоган ранее призвал учитывать мнение России при составлении мирного плана по Украине. В противном случае документ будет обречен на провал, считает он.