События на Украине к 21:00 15 января: в Запорожье найден тайник диверсантов, Киев минирует северную границу

Кроме того, украинские источники сообщают о взятии под контроль российскими формированиями промзоны рядом с «Рудником №7» западнее Соледара. Информацию опубликовал на своем канале военный аналитик Борис Рожин. Однако сам рудник, населенный пункт Благодатное и часть железнодорожной станции «Соль» все еще находятся под контролем ВСУ.