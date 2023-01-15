События на Украине к 21:00 15 января: в Запорожье найден тайник диверсантов, Киев минирует северную границу

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 15 января.
Россия
Правоохранительные структуры РФ нашли в Запорожской области очередной схрон, который украинские силовики намеревались использовать для терактов и диверсий в регионе. По сообщению РИА Новости, тайник был обустроен в одном из гаражных кооперативов города Днепрорудное.
В нем находились стрелковое оружие, коктейли Молотова, военная одежда образца НАТО и украинская символика. Сам гараж принадлежал служащему Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующему сейчас на Запорожском направлении.
Донбасс
По заявлению военкора Александра Симонова, подразделения ЧВК «Вагнер» в ходе наступления установили контроль над большей частью поселка Соль севернее Бахмута. Также российские бойцы продолжают теснить украинские войска и на других участках фронта, продвигаясь в сторону Раздоловки, Краснополья и Красной горы.
Сражение продолжается и в Бахмуте, где «вагнеровцы» активно перемалывают подходящие подкрепления ВСУ. Южнее бойцы ЧВК сражаются за Клещеевку, взятие которой откроет дорогу на Бахмут с юго-запада.
Кроме того, украинские источники сообщают о взятии под контроль российскими формированиями промзоны рядом с «Рудником №7» западнее Соледара. Информацию опубликовал на своем канале военный аналитик Борис Рожин. Однако сам рудник, населенный пункт Благодатное и часть железнодорожной станции «Соль» все еще находятся под контролем ВСУ.
По некоторым данным, российские силы также продвигаются на рубеже Площанка — Макеевка. Определенные успехи достигнуты и на участке Заречное — Торское, где ВСУ отступили с оборонительных позиций.
Украина
Глава областной военной администрации Ровненской области Виталий Коваль заявил, что пограничная с Белоруссией территория региона полностью заминирована, ведется обустройство фортификационных сооружений. Чиновник добавил, что северная часть области представляет собой «сплошные леса и болота».
Эту информацию подтверждают неофициальные источники, которые также обращают внимание на переброску подкреплений ВСУ численностью до 5 тысяч человек. Кроме того сообщается о деятельности диверсионно-разведывательной группы противника, которая пытается вскрыть позиции артиллерии и ракетных войск ВС РФ.