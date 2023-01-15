Мэра Чикаго уличили в попытке использовать школьников для собственной предвыборной агитации

Поводом для разразившегося скандала стала публикация ряда электронных писем, которые предвыборный штаб мэра направил чиновникам школьного округа Чикаго. В них сотрудники штаба попросили учителей поощрять учеников участвовать в предвыборной кампании Лайтфут в обмен на выставление зачетов.