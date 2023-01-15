Мэра Чикаго уличили в попытке использовать школьников для собственной предвыборной агитации

Чикаго, 15 января. Мэр Чикаго Лори Лайтфут спровоцировала скандал из-за попыток привлечь школьников к работе в своей предвыборной кампании. Об этом сообщило издание MishTalk.
Поводом для разразившегося скандала стала публикация ряда электронных писем, которые предвыборный штаб мэра направил чиновникам школьного округа Чикаго. В них сотрудники штаба попросили учителей поощрять учеников участвовать в предвыборной кампании Лайтфут в обмен на выставление зачетов.
«Мы просто ищем увлеченных, любознательных и трудолюбивых молодых людей, готовых помочь мэру Лайтфут победить», — говорится в письме, которое попало в распоряжение WTTW News.
После утечки писем предвыборный штаб Лайтфут опубликовал заявление, в котором сообщил, что «прекратит контакты с сотрудниками школьного округа».
Сама чиновница попыталась оправдать данный шаг, назвав подобное сотрудничество «общепринятым», однако позже была вынуждена публично заявить о недопустимости использования административного ресурса в предвыборной кампании.
«Всем сотрудникам избирательного штаба напомнили о прочной стене, которая должна существовать между избирательной кампанией и официальной деятельностью, и о том, что контакты с сотрудниками муниципальных служб Чикаго или дочерних агентств, включая сотрудников школьного округа, запрещены», — написала она.
В настоящее время, согласно опросам общественного мнения, Лори Лайтфут находится на третьем месте в предвыборной гонке на пост мэра Чикаго, уступая Хесусу Гарсия и Полу Валласу. Голосование состоится уже 28 февраля.