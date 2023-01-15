Принц Гарри признался, что не включил в мемуары самые жесткие откровения

Принц Гарри признался, что далеко не все воспоминания о королевской семье попали в его мемуары. Герцог Сассекский не стал включать в книгу самые жесткие откровения.
По словам младшего сына Карла III, черновик мемуаров состоял из 800 страниц. Однако принц Гарри изначально не собирался публиковать часть рассказов. Он включил их в черновик, чтобы соавтор более глубоко прочувствовал историю внука Елизаветы II.
«Есть некоторые вещи, которые произошли между мной и моим братом, и в некоторой степени между мной и моим отцом, о которых я просто не хочу, чтобы мир узнал», — приводит слова герцога Сассекского The Telegraph.
Принц Гарри пояснил, что отец и брат не простят его, если он опубликует самые жесткие истории. Большинство удаленных рассказов касались королевской семьи и отношений герцога Сассекского с принцем Уильямом. По словам младшего сына короля, из выкинутых историй можно собрать второй том мемуаров.