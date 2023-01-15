Принц Гарри признался, что не включил в мемуары самые жесткие откровения

Принц Гарри пояснил, что отец и брат не простят его, если он опубликует самые жесткие истории. Большинство удаленных рассказов касались королевской семьи и отношений герцога Сассекского с принцем Уильямом. По словам младшего сына короля, из выкинутых историй можно собрать второй том мемуаров.