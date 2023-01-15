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Боевики похитили 25 человек из церкви на северо-западе Нигерии

Весь мир
Боевики похитили 25 человек из церкви на северо-западе Нигерии

Абуджа, 15 января. Боевики похитили 25 человек из церкви в нигерийском штате Кацина.

Группа радикалов ворвалась в деревню Канкара на мотоциклах. После чего они вошли в местный храм и вывели верующих под угрозой оружия.

Боевики также избили церковного священнослужителя. Затем бандиты бросили пастора и скрылись вместе с заложниками в неизвестном направлении.

Ранее радикалы похитили пассажиров поезда в нигерийском штате Эдо. Террористы связали более десяти человек и под угрозой оружия увели их в транспорт.

Кроме того, боевики совершили серию скоординированных атак на три общины в центрально-западной части республики. В результате нападений бандиты захватили в плен свыше 60 жителей.

В дополнение к этому радикалы похитили более десяти человек из нигерийского штата Кебби. Террористы напали на несколько деревень, убили двух жителей и похитили родственников чиновника местного самоуправления.
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