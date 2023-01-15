Цены на отдых у моря в Сочи снизились на 20% после новогодних праздников

Стоимость отдыха на курортах в Сочи значительно снизилась после новогодних праздников, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Таким образом, размещение в горах стало дешевле на 30%, а на берегу моря — на 15-20%. Такое снижение цен происходит на южных курортах ежегодно, сообщили эксперты.
Сегодня свободные места можно найти практически в любом из отелей Сочи. Перелет из Москвы будет стоить в передалх девяти тысяч рублей. Несмотря на это, спрос на отдых в горах Сочи остается высоким из-за выпавшего снега. Представители АТОР предупредили россиян, что цены могут снова повыситься в период февральских праздников.
Курорты Сочи приняли за прошедшие новогодние каникулы около 200 тыс. туристов. Предыдущий год стал рекордным для города по количеству отдыхающих, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.