Цены на отдых у моря в Сочи снизились на 20% после новогодних праздников

Сегодня свободные места можно найти практически в любом из отелей Сочи. Перелет из Москвы будет стоить в передалх девяти тысяч рублей. Несмотря на это, спрос на отдых в горах Сочи остается высоким из-за выпавшего снега. Представители АТОР предупредили россиян, что цены могут снова повыситься в период февральских праздников.