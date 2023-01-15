Еврокомиссар Симсон: текущие цены на газ позволят промышленности выжить

Симсон подчеркнула, что перед властями стоит вызов, как поддержать промышленность и сохранить конкурентоспособность ЕС. В минувшем году на фоне сокращения поставок российского газа были диверсифицированы источники закупок, увеличена доля возобновляемой энергии, а также приняты меры экономии топлива.