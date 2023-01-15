Еврокомиссар Симсон: текущие цены на газ позволят промышленности выжить

Европейская промышленность сможет выдержать текущий уровень цен на газ, отметила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. По ее словам, нынешнее состояние рынка является приемлемым для производителей.
Сейчас стоимость голубого топлива в Европе опустилась до уровня годичной давности — 62 евро за Мвт-ч, или около 700 долларов за тысячу кубометров.
Симсон подчеркнула, что перед властями стоит вызов, как поддержать промышленность и сохранить конкурентоспособность ЕС. В минувшем году на фоне сокращения поставок российского газа были диверсифицированы источники закупок, увеличена доля возобновляемой энергии, а также приняты меры экономии топлива.