Подруга Кикабидзе Нани Брегвадзе рассказала о последних днях жизни артиста

Брегвадзе нежно называет Кикабидзе Бубой. Она рассказала, что две недели назад его увезли в реанимацию. Актер впал в кому, но чудесным образом вышел из нее, хоть и был очень слаб. Никто не верил, что докторам удастся вернуть его к жизни.