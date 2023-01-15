Подруга Кикабидзе Нани Брегвадзе рассказала о последних днях жизни артиста

Нани Брегвадзе выступала с покойным Вахтангом Кикабидзе в знаменитом ансамбле «Орэра» и была хорошей подругой актера. Она рассказала о последних днях жизни народного артиста Грузинской ССР.
Брегвадзе нежно называет Кикабидзе Бубой. Она рассказала, что две недели назад его увезли в реанимацию. Актер впал в кому, но чудесным образом вышел из нее, хоть и был очень слаб. Никто не верил, что докторам удастся вернуть его к жизни.
«Он дышал с помощью ИВЛ. И вдруг врачи сказали: аппарат не нужен, он дышит самостоятельно. Это было чудо: появилась надежда», — рассказала Брегвадзе изданию kp.ru.
Приемная дочь Кикабидзе Марина попросила его моргнуть, если актер хочет, чтоб его навестила старая подруга. Артист улыбнулся и показал глазами, что хочет видеть Брегвадзе. Но им не суждено было встретиться. Кикабидзе скончался 15 января от остановки сердца.