В США предупредили Британию о последствиях возможных поставок вертолетов Apache на Украину

Возможная поставка на Украину ударных вертолетов AH-64 Apache будет сопровождаться рисками для Британии, считают обозреватели Military Watch.
«ПолитРоссия» приводит американскую статью в пересказе. Накануне британские СМИ заявили, что Лондон рассматривает возможность поставок Украине вертолетов Apache. Позже минобороны Соединенного Королевства опровергло эти сообщения.
По мнению американских аналитиков, Лондону стоит учесть все риски. Apache стоят в десять раз дороже танков, они капризней в обслуживании и дорого обходятся в эксплуатации, чего ВСУ не могут себе позволить. Это не единственный минус этих вертолетов.
«Медленные и тяжелые Apache будут особенно уязвимы для ракетных атак класса «воздух-воздух"», — напомнили эксперты.
Таким образом вертолеты рискуют в итоге оказаться на обслуживании и ремонте у подрядчиков в Европе, так что целесообразность их отправки на Украину под большим вопросом.