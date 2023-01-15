Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В США предупредили Британию о последствиях возможных поставок вертолетов Apache на Украину

Армия
В США предупредили Британию о последствиях возможных поставок вертолетов Apache на Украину

Возможная поставка на Украину ударных вертолетов AH-64 Apache будет сопровождаться рисками для Британии, считают обозреватели Military Watch.

«ПолитРоссия» приводит американскую статью в пересказе. Накануне британские СМИ заявили, что Лондон рассматривает возможность поставок Украине вертолетов Apache. Позже минобороны Соединенного Королевства опровергло эти сообщения.

По мнению американских аналитиков, Лондону стоит учесть все риски. Apache стоят в десять раз дороже танков, они капризней в обслуживании и дорого обходятся в эксплуатации, чего ВСУ не могут себе позволить. Это не единственный минус этих вертолетов.

«Медленные и тяжелые Apache будут особенно уязвимы для ракетных атак класса «воздух-воздух"», — напомнили эксперты.

Таким образом вертолеты рискуют в итоге оказаться на обслуживании и ремонте у подрядчиков в Европе, так что целесообразность их отправки на Украину под большим вопросом.
apache великобритания Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду