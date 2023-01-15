Незавидная судьба: Милонов сообщил о 400 уничтоженных польских наемниках в Донбассе

Судьба недавно уничтоженных 400 польских наемников в селе Марково наглядно показывает незавидную участь, которая ждет всех, кто продолжит с оружием в руках служить киевскому режиму. Между тем, рядовым украинцам стоит вспомнить, что их власти не отправляют собственных детей участвовать в боевых действиях. Об этом в авторской колонке ФАН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
400 гробов для уничтоженных польских наемников
Недалеко отсюда находится село Марково. Именно там до недавнего времени квартировались 400 польских наемников. Нет, это не украинцы, не киевляне, и даже не западенцы. Это обычные польские наемники, которые под видом добровольцев были направлены сюда, чтобы убивать русских. Здесь, рядом с Артемовском, или, как еще говорят, Бахмутом. К счастью, теперь есть другая проблема — приготовить 400 гробов, которые поедут в Польшу, потому что мы вовремя выследили их и уничтожили. Уничтожили здание с польскими наемниками.
Зачем рисковать жизнью ради Зеленского?
У меня вопрос, знают ли польские матери на что направляются их дети, какая судьба ждет поляков, которые приезжают сюда? Судьба незавидная. Скорее всего, они погибнут. Сколько гробов вы, поляки, готовы принимать к себе домой ради непонятной цели помощи Владимиру Зеленскому? Честно говоря, сколько гробов готовы видеть украинские семьи, бесполезно отправляя своих детей солдатами сюда, под Бахмут? Вариант один, вы все прекрасно знаете: Бахмут будет русским. Он был русским и будет русским городом. Это бессмысленное сопротивление. Вы потратите свою жизнь ради чего? Ради того, чтобы вашей семье выдали скомканный «жовто-блакитный» флаг, эту тряпку непонятных цветов, поплакали вместе с вами забыли вас? Они своих детей не потеряют. Зеленский и его спонсоры не рискуют своей жизнью. Вы рискуете своими жизнями.
Сдача в плен — последний шанс выжить для украинских солдат
Солдаты Украины, у вас есть единственный способ остаться в живых — сдаваться в плен, оставлять ваши позиции. Уходите! Уходите в любую сторону. Хотите, в Европу, хотите, к нам в плен и скоро вы вернетесь к нормальной жизни, но только не погибайте. Честно говоря, мне вас жалко, но результат всегда будет один: вы будете уничтожены.