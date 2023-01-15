Незавидная судьба: Милонов сообщил о 400 уничтоженных польских наемниках в Донбассе

У меня вопрос, знают ли польские матери на что направляются их дети, какая судьба ждет поляков, которые приезжают сюда? Судьба незавидная. Скорее всего, они погибнут. Сколько гробов вы, поляки, готовы принимать к себе домой ради непонятной цели помощи Владимиру Зеленскому? Честно говоря, сколько гробов готовы видеть украинские семьи, бесполезно отправляя своих детей солдатами сюда, под Бахмут? Вариант один, вы все прекрасно знаете: Бахмут будет русским. Он был русским и будет русским городом. Это бессмысленное сопротивление. Вы потратите свою жизнь ради чего? Ради того, чтобы вашей семье выдали скомканный «жовто-блакитный» флаг, эту тряпку непонятных цветов, поплакали вместе с вами забыли вас? Они своих детей не потеряют. Зеленский и его спонсоры не рискуют своей жизнью. Вы рискуете своими жизнями.