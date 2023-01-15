Body Image: женщины с низкой самооценкой внимательно разглядывают более худых девушек

Женщины с низкой самооценкой внимательнее рассматривают худых представительниц прекрасного пола, выяснили ученые из Бристольского университета.
Участницами исследования стали почти три тысячи женщин. Оказалось, что низкая самооценка заставляла испытуемых направлять взгляд на изображения «стройняшек», пишет издание Body Image.
Неудовлетворенность своим телом может стать фактором расстройства пищевого поведения, включая нервную булимию, анорексию и компульсивное переедание. Результаты исследования можно будет применять для лечения этих недугов, отметили специалисты.