Полузащитник «Зенита» Клаудиньо мог перейти в бразильский «Палмейрас»

Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне бразильский игрок провел за петербургский клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал восемь результативных передач. Клаудиньо является олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии.