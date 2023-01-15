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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо мог перейти в бразильский «Палмейрас»

Спорт
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо мог перейти в бразильский «Палмейрас»

Атакующий полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо мог продолжить карьеру в бразильском «Палмейрасе».

«Палмейрас» хотел приобрести у «Зенита» 25-летнего полузащитника Клаудиньо в конце декабря 2022 года. Об этом информирует издание Goal. По данным источника, бразильский клуб отказался от сделки из-за требований сине-бело-голубых, которые хотели заработать на трансфере более 20 миллионов евро.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне бразильский игрок провел за петербургский клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал восемь результативных передач. Клаудиньо является олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии.
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