Участники встречи в штабе КИБЕР ФРОНТА Z обсудили будущее Украины с Николаем Стариковым

Главную тему новой встречи «кибербойцы» определили так: «что нам делать с Украиной?». На все волнующие вопросы о спецоперации, Украине и ее будущем патриотам ответил политик, писатель и общественный деятель Николай Стариков.
Послушать эксперта и подискутировать на предмет самых острых тем собралось много неравнодушных. Николай Стариков рассказал, что недавно подписчики его страниц в соцсетях прислали материал об американской компьютерной игре 1997 года. Ее сюжет в 2023-м году уже не кажется фантастическим: Украина собирается вступить в НАТО, Россия выступает против, а игроку предлагается «бомбить русских» на американском танке. Легко предположить, что драматургия сегодняшних событий на Украине, вполне возможно, в общих чертах была известна первым лицам США уже тогда, в 1997-м. Политик подчеркнул: ответ на извечное «кто виноват» уже найден. Теперь остается только один вопрос: «что делать?».
«Без решения сегодня вопроса, каким будет будущее Украины, не решить вопрос о будущем России. Мы же не хотим, чтобы рядом с нашими границами постоянно существовало государство, которое называет нас врагом, имеет территориальные претензии, ставит задачей искоренение всего русского и люто ненавидит даже часть своего собственного населения и все, связанное с тем, что мы любим. Поэтому вопрос,что нам делать с Украиной, — это очень важный, насущный, быть может, один из самых главных вопросов сегодня», — объяснил Николай Стариков.
Будущее, в котором Россия — победитель, стране принесет объединение народа и власти. Николай Стариков уверен: иначе никак.
«Россия всегда побеждала при условии объединения народа и власти. Единение необходимо. Любой, кто сегодня раскалывает ситуацию, пытается поссорить, делает ли он это по глупости, потому что честолюбец, или из-за денег — неважно, он является врагом России. Кто ругает Сталина — помогает Гитлеру. Тот, кто «ни туда ни сюда», — тоже помогает врагам России. Всегда нужно понимать, что и как ты говоришь, чтобы ты никогда не лил на мельницу пропаганды противника свою воду», — объяснил Николай Стариков.