Участники встречи в штабе КИБЕР ФРОНТА Z обсудили будущее Украины с Николаем Стариковым

Послушать эксперта и подискутировать на предмет самых острых тем собралось много неравнодушных. Николай Стариков рассказал, что недавно подписчики его страниц в соцсетях прислали материал об американской компьютерной игре 1997 года. Ее сюжет в 2023-м году уже не кажется фантастическим: Украина собирается вступить в НАТО, Россия выступает против, а игроку предлагается «бомбить русских» на американском танке. Легко предположить, что драматургия сегодняшних событий на Украине, вполне возможно, в общих чертах была известна первым лицам США уже тогда, в 1997-м. Политик подчеркнул: ответ на извечное «кто виноват» уже найден. Теперь остается только один вопрос: «что делать?».