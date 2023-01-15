Журналист Зарубин опубликовал ролик 2019 года с реакцией Зеленского на слова Путина о мире

На кадрах запечатлено мероприятие «нормандского формата», которое проходило в Париже. На встрече также присутствовали бывший канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Так, когда Путин говорил о мире и Минских соглашениях, Зеленский усмехался и качал головой.