Журналист Зарубин опубликовал ролик 2019 года с реакцией Зеленского на слова Путина о мире

Журналист Павел Зарубин в 2019 году заснял реакцию президента Украины Владимира Зеленского на заявления российского лидера Владимира Путина. Автор видео разместил его в Telegram-канале.
На кадрах запечатлено мероприятие «нормандского формата», которое проходило в Париже. На встрече также присутствовали бывший канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Так, когда Путин говорил о мире и Минских соглашениях, Зеленский усмехался и качал головой.
Меркель в одном из интервью призналась, что истинной целью минских договоренностей было «выиграть время» для Украины. Путин отмечал, что слова экс-главы немецкого правительства вызвали у него разочарование.