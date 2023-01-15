Handelsblatt: Германия обдумывает возможность вступления в «танковый альянс» для Украины

Власти ФРГ обдумывают возможное участие в так называемом «танковом альянсе» стран, готовых поставлять тяжелую военную технику на Украину, утверждает газета Handelsblatt.
Издание со ссылкой на свои источники в правительстве сообщило, что в Берлине рассматривают несколько вариантов участия. Германия может передать украинским военным танки Leopard 2, которые предназначались для Чехии и Словакии.
Ранее глава немецкого военно-промышленного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что ФРГ сможет предоставить Украины танки из своих резервов только через год. Паппергер объяснил подобные издержки тем, что в рамках подготовки к боевому применению танки полностью разбирают, после чего собирают заново.