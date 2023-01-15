Handelsblatt: Германия обдумывает возможность вступления в «танковый альянс» для Украины

Ранее глава немецкого военно-промышленного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что ФРГ сможет предоставить Украины танки из своих резервов только через год. Паппергер объяснил подобные издержки тем, что в рамках подготовки к боевому применению танки полностью разбирают, после чего собирают заново.