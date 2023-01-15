Автор Le Figaro Тодд предупредил о начале третьей мировой войны

В настоящее время мир переживает третью мировую войну. К такому выводу пришел антрополог и обозреватель Le Figaro Эммануэль Тодд.
Он обратил внимание, что на международной арене столкнулись США, Россия и Китай. По словам автора, страны ведут борьбу как в военном, так и в экономическом смысле. Тем не менее официальная Москва в силах выйти победительницей из противостояния с коллективным Западом.
В своем материал Тодд также оценил экономическую мощь российского государства в условиях украинского конфликта. Он сделал акцент на укреплении рубля по отношению к доллару и евро.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил участников церемонии «Золотой глобус», что третья мировая не наступит. В Twitter сразу поднялась волна критики. Пользователи соцсети в шутливой форме предложили отметить актерскую игру политика.