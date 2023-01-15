Не поддержавший спецоперацию Светлаков по-прежнему зарабатывает в России

Актер и телеведущий Сергей Светлаков публично выступал против спецоперации, но продолжает зарабатывать в России. Шоумен получает деньги за рекламу и появление в телевизоре.
После начала СВО Светлаков опубликовал в соцсетях стандартный черный квадрат, демонстрирующий, что он не поддерживает действия родной страны по спасению населения Донбасса от агрессии Киева. После этого неоднократно появлялись слухи о переезде актера из страны, но он их опровергал. Более того, летом телеведущий сообщил о продаже недвижимости в Юрмале.
Позиция шоумена не мешает ему получать деньги в России. Он по-прежнему сотрудничает с каналом СТС. В конце 2022 года Светлакова можно было наблюдать в шоу «Маска. Танцы».
В Москве все еще работает ресторан актера. Доход артисту приносит не только бизнес, но и реклама. Например, он появился в новогоднем журнале РЖД, который можно найти в поездах «Ласточка». В рекламной интеграции Светлаков советует читателям отдохнуть в Карелии, чтобы набраться сил.