Не поддержавший спецоперацию Светлаков по-прежнему зарабатывает в России

После начала СВО Светлаков опубликовал в соцсетях стандартный черный квадрат, демонстрирующий, что он не поддерживает действия родной страны по спасению населения Донбасса от агрессии Киева. После этого неоднократно появлялись слухи о переезде актера из страны, но он их опровергал. Более того, летом телеведущий сообщил о продаже недвижимости в Юрмале.