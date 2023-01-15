Журналистка Анна Монгайт заявила, что Пугачева никого не волнует в Израиле

Журналистка Анна Монгайт✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) поделилась впечатлениями о поездке в Израиль и призналась, что местных жителей вовсе не волнует жизнь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.
Монгайт рассказала, что все израильтяне помешаны на режиссере Квентине Тарантино. Журналистка уже две недели находится в стране, где почти каждый собеседник считает своим долгом упомянуть имя знаменитого кинематографиста.
«Я-то думала, мне будут рассказывать о Пугачевой, кто где ее видел, «вот так близко, как тебя». Но нет. Пугачева никого не волнует. По Тель-Авиву бродит тень Тарантино», — написала Монгайт в Telegram-канале.
Пугачева уехала в Израиль вместе с семьей. Деньги в дом приносит ее супруг, юморист Максим Галкин✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ), а певица отдыхает и живет светской жизнью. Вернется ли звездное семейство в Россию неизвестно.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами