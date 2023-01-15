Облегчение господдержки бизнеса станет одной из тем саммита ЕС в феврале

Глобальные конкуренты — Китай и США — активно усиливают поддержку предпринимателей. Мишель усомнился, что ЕС без принятия дополнительных мер сможет оставаться конкурентоспособным в условиях меняющегося энергорынка. В частности, речь идет об упрощении процедуры выделения средств из общеевропейских бюджетов и фондов.