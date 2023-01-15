ЦСКА упустил победу в товарищеском матче с клубом из Танзании

Контрольная игра между столичным ЦСКА и «Симбой» прошла на стадионе «Шейх Зайед Крикет» в Абу-Даби 15 января. Матч завершился со счетом 2:2. По ходу игры красно-синие вели с разницей в два мяча, однако упустили преимущество. Забитыми мячами в составе ЦСКА отметились Федор Чалов и Хесус Медина.