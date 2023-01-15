Клещеевка и Соль: военкор Симонов рассказал о наступлении ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении

Вслед за освобождением Опытного и Соледара штурмовые отряды наращивают интенсивность боев за районный центр.
Военный корреспондент ФАН Александр Симонов рассказал про обстановку на Бахмутском направлении и работу ЧВК «Вагнер».
По его информации, к северу от районного центра «музыканты» ведут штурм поселка Соль. На данный момент большая его часть уже находится под контролем российских штурмовиков. Одновременно с этим «вагнеровцы» активно продвигаются по направлению к Раздоловке, Краснополью и Красной Горе, куда они уже зашли с севера.
В самом Бахмуте отряды ЧВК «Вагнер» наступают сразу с четырех сторон: на северо-западе, юго-востоке, юге и востоке. Сражения фиксируются на улицах Трудовых резервов, Патриса Лумумбы, Федора Максименко и в районе Малого Троицкого переулка. По данным Симонова, задача штурмовиков сейчас заключается не в проникновении вглубь города, а в прицельной ликвидации вражеских войск и техники.
К югу от Бахмута «оркестр» ведет бои за Клещеевку (Клещиёвку). Там добровольцы активно применяют артиллерию, авиацию и непосредственно штурмовые отряды. Важность данного населенного пункта обусловлена его положением. Зачистка села даст «вагнеровцам» подойти к Бахмуту с юго-западной стороны.
Бойцы ЧВК «Вагнер» развивают успех, достигнутый в середине недели во время штурма Соледара, располагающегося неподалеку. Город полностью контролируется российскими подразделениями. Сейчас музыканты завершают зачистку находящихся там соляных шахт. Также 11 января «вагнеровцы» освободили и Опытное, что и обеспечило им заход в Бахмут с юга.