Клещеевка и Соль: военкор Симонов рассказал о наступлении ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении

По его информации, к северу от районного центра «музыканты» ведут штурм поселка Соль. На данный момент большая его часть уже находится под контролем российских штурмовиков. Одновременно с этим «вагнеровцы» активно продвигаются по направлению к Раздоловке, Краснополью и Красной Горе, куда они уже зашли с севера.