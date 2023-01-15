Жители Новосибирска начали массово заражаться флуроной

Поэтому при одновременном заболевании COVID-19 и гриппом у человека будут преобладают симптомы последнего. К ним относятся высокая температура, поражение дыхательных путей и выраженные признаки интоксикации. Диагностировать в данном случае флурону можно только с помощью тестирования.