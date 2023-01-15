Жители Новосибирска начали массово заражаться флуроной

Все больше жителей Новосибирска начали жаловаться на заболевание, которое имеет схожую симптоматику с COVID-19 и гриппом. Часто заражение перетекает в тяжелую пневмонию.
Двойное заболевание, которое получило название флурона, сложно выявить. Оно не имеет специфических симптомов, сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков.
«Грипп есть грипп и в данной ситуации, пожалуй, он будет более серьезным заболеванием чем коронавирусная инфекция», — передает слова специалиста aif.ru.
Поэтому при одновременном заболевании COVID-19 и гриппом у человека будут преобладают симптомы последнего. К ним относятся высокая температура, поражение дыхательных путей и выраженные признаки интоксикации. Диагностировать в данном случае флурону можно только с помощью тестирования.