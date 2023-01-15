В Литве завершили ремонтные работы после взрыва на газопроводе в Пасвальском районе

Взрыв, который привел к пожару, произошел на газопроводе вечером в пятницу. Пламя достигло высоты 50 м. Специалисты оперативно закрыли заглушки, чтобы уменьшить огонь, который не утихал, пока не выгорел находившийся в трубах газ. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из близлежащих деревень около 80 человек. Позже им разрешили вернуться домой.