Бельгийские малинуа возглавили рейтинг самых умных собак

Исследователи из университетов Хельсинки и Турку, а также Лапландского университета прикладных наук определили самую умную породу собак.
Ученые оценили интеллект животных, воспользовавшись когнитивными тестами smartDOG. Всего в эксперименте приняли участие более 1000 собак в возрасте от одного года до восьми лет, принадлежащих к 13 породам.
Бельгийские малинуа оказались самыми умными. Ученые также отметили высокие способности бордер-колли и ховаварта. По мнению исследователей, для понимания природы собак нужно изучать поведенческие различия между отдельными породами, а не просто полагаться на классификацию породных групп.