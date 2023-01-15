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Бельгийские малинуа возглавили рейтинг самых умных собак

Общество
Бельгийские малинуа возглавили рейтинг самых умных собак

Исследователи из университетов Хельсинки и Турку, а также Лапландского университета прикладных наук определили самую умную породу собак.

Ученые оценили интеллект животных, воспользовавшись когнитивными тестами smartDOG. Всего в эксперименте приняли участие более 1000 собак в возрасте от одного года до восьми лет, принадлежащих к 13 породам.

Бельгийские малинуа оказались самыми умными. Ученые также отметили высокие способности бордер-колли и ховаварта. По мнению исследователей, для понимания природы собак нужно изучать поведенческие различия между отдельными породами, а не просто полагаться на классификацию породных групп.
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