Совбез Белоруссии подтвердил готовность к провокациям со стороны Украины

Белоруссия подготовилась к любым провокационным действиям со стороны Украины, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.
В воскресенье Муравейко дал интервью белорусскому телеканалу СТВ и подтвердил, что на южных границах республики «не спокойно», но войска подготовились к возможным провокациям украинской армии.
«Держим порох сухим, имеем необходимый комплект сил и средств, которые отреагируют на любые проявления агрессивности или террористической угрозы на нашей территории», — утверждает заместитель секретаря.
Ранее власти Ровненской области Украины сообщили, что на границе с Белоруссией были установлены мины. В той же зоне идут работы по прокладке противотанковых рвов.