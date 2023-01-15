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Совбез Белоруссии подтвердил готовность к провокациям со стороны Украины

Армия
Совбез Белоруссии подтвердил готовность к провокациям со стороны Украины

Белоруссия подготовилась к любым провокационным действиям со стороны Украины, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.

В воскресенье Муравейко дал интервью белорусскому телеканалу СТВ и подтвердил, что на южных границах республики «не спокойно», но войска подготовились к возможным провокациям украинской армии.

«Держим порох сухим, имеем необходимый комплект сил и средств, которые отреагируют на любые проявления агрессивности или террористической угрозы на нашей территории», — утверждает заместитель секретаря.

Ранее власти Ровненской области Украины сообщили, что на границе с Белоруссией были установлены мины. В той же зоне идут работы по прокладке противотанковых рвов.
белоруссия Украина муравейко
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