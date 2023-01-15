Угроза энергетической безопасности удержала Молдавию от поддержки санкций против России

Молдавия не стала присоединяться к санкциям против России и Белоруссии из соображений энергетической безопасности, пояснил официальный представитель МИД Даниэл Водэ.
Страна сейчас испытывает энергетический кризис, спровоцированный резким подорожанием топлива. В прошлом году рост тарифов на газ достиг семикратного увеличения, а стоимость электроэнергии поднялась почти в четыре раза. По словам вице-премьера республики Андрея Спыну, в январе закупочная цена на газ для Молдавии может составить 1230 долларов за тысячу кубометров.
В таких условиях власти посчитали невозможным присоединение к антироссийским ограничениям, поскольку такое решение чревато прекращением поставок газа из России. Последствия могут негативно сказаться на экономике страны в целом, отметил Водэ.