Угроза энергетической безопасности удержала Молдавию от поддержки санкций против России

Страна сейчас испытывает энергетический кризис, спровоцированный резким подорожанием топлива. В прошлом году рост тарифов на газ достиг семикратного увеличения, а стоимость электроэнергии поднялась почти в четыре раза. По словам вице-премьера республики Андрея Спыну, в январе закупочная цена на газ для Молдавии может составить 1230 долларов за тысячу кубометров.